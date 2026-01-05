DOLAR
Hamit Kaplan, Vefatının 50. Yılında Amasya'da Anıldı

Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Hamit Kaplan, vefatının 50. yılında Hamamözü'ndeki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:49
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 13:49
Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Hamit Kaplan, vefatının 50. yılında memleketi Amasya’nın Hamamözü ilçesindeki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Anma töreni ve ziyaretler

5 Ocak 1976’da Çorum’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Hamit Kaplan için mezarı başında bir anma programı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, ailesi ve sporcular Kaplan için dualar ederken, şampiyonun müzeye dönüştürülen evi de ziyaret edildi.

"Nasıl dimdik durulacağını Hamit Kaplan’dan öğrendik"

Eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, 175 kez milli mayoyu giyen Hamit Kaplan’ın çalışkanlığı, azmi ve spor ahlakıyla Türk güreşinde bir ekol olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Hamit Kaplan yalnızca bir şampiyon değil bizlerin yolunu aydınlatan bir ekoldür. Biz mindere her çıktığımızda, onun taşıdığı ay-yıldızlı formanın sorumluluğunu omuzlarımızda hissettik. Kazanmayı ondan öğrendik. Ama daha önemlisi nasıl kazanılacağını, nasıl dimdik durulacağını, nasıl mütevazı kalınacağını Hamit Kaplan’dan öğrendik".

Amasya’nın gururu

Demir, geçen yüzyılda ağır sıklette iki olimpiyat şampiyonunun Amasya’dan çıktığına dikkat çekerek, "Bu gurur Amasya’mıza aittir. Bu vesileyle Türk güreşine ömrünü adamış büyük ustamızı, efsane şampiyon Hamit Kaplan’ı rahmetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Mekânı cennet, ruhu şad olsun" dedi.

Törende, Hamamözü Kaymakamı Ertuğrul Arslan, Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir, Hamit Kaplan’ın oğlu Atilla Kaplan, protokol üyeleri ve sporcular da yer aldı.

