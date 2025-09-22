Harun Karateke, Alanya'da Kupayı Paraşütle Kulüp Tesisine İndirdi

Milli sporcu Harun Karateke, Dünya Akro Kupası'nda kazandığı 3'üncülük kupasını paraşütle Alanyaspor tesislerine inerek Başkan Hasan Çavuşoğlu'na teslim etti.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 16:54
Milli sporcu başarı kupasını Alanyaspor'a armağan etti

Milli yamaç paraşütü sporcusu Harun Karateke, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10-14 Eylül'de düzenlenen Yamaç Paraşütü Akro Dünya Kupası'nda elde ettiği 3'üncülük kupasını paraşütle kulüp tesislerine indirerek büyük ilgi topladı.

Karateke, Yassıtepe'den atlayış yaparak Cengiz Aydoğan Tesisleri'ne başarılı bir iniş gerçekleştirdi ve kazandığı kupayı Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na teslim etti.

Basın mensuplarına konuşan Karateke, taraftarı olduğu Alanyaspor'a bu kupayı hediye etmek istediğini belirtti.

Başkan Çavuşoğlu, Karateke'yi başarısından dolayı tebrik ederek, 'Dünya üçüncüsü olmak çok kolay değil. Kendisini canıgönülden tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyorum. Kendisiyle gurur duyduk. Alanya'mızda her daldan sporcuların yetişmesi her zaman bizi onurlandırır. Bundan sonraki süreçte de kardeşlerimize Alanyaspor olarak her türlü desteği inşallah vereceğiz. Daha burada başka nice böyle başarılı sporcular yetiştirmek için çalışmalarımız devam edecek.' ifadelerini kullandı.

Karateke, ayrıca 9-19 Ekim'de Alanya'da düzenlenecek olan 13. FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın davetiyesini Çavuşoğlu'na takdim etti.

