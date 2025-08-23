Hasan Kılıç Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Başkonuş Yaylası'nda başladı

Şampiyonaya 16 ilden 280 sporcu katıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Başkonuş Yaylasında düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş MTB Cup ve Hasan Kılıç Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası başladı. Organizasyon için Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği yapıyor.

Parkur ve mücadele

Türkiye'nin 16 ilinden gelen 280 sporcu, Başkonuş Yaylası'nda kurulan 4 kilometrelik parkurta ter döktü. Parkurun her bir turu yaklaşık 12 dakika sürüyor ve sporcular derece elde etmek için kıyasıya yarıştı.

Sonuçlar ve program

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Şampiyona, yarın yapılacak Elit Erkek, Elit Kadın, Genç Erkek ve Genç Kadın kategori yarışlarıyla sona erecek.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Başkonuş Yaylası'nda düzenlenen "Uluslararası Kahramanmaraş MTB Cup ve Hasan Kılıç Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası" başladı. Türkiye'nin 16 ilinden 280 sporcu, Başkonuş Yaylasında buluştu.