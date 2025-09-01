DOLAR
Hasan Yatgın'ın Ölümü: TransAnatolia Rallisi'ne Bir Gün Ara

ATV sürücüsü Hasan Yatgın'ın ölümü nedeniyle 15. TransAnatolia Rallisi'nde üçüncü gün yarışları iptal edilerek yas ilan edildi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 11:42
Hasan Yatgın'ın Ölümü: TransAnatolia Rallisi'ne Bir Gün Ara

Hasan Yatgın'ın Ölümü TransAnatolia Rallisi'nde Yas İlanı

15. TransAnatolia Rallisi'nde ATV sürücüsü Hasan Yatgın'ın geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmesi üzerine organizasyon yas ilan etti. Organizasyon, yarışın üçüncü günü için yarışın yapılmayacağını duyurdu.

Organizasyondan Açıklama

Yetkililerden yapılan açıklamada, "TransAnatolia ailesi olarak derin bir üzüntü içindeyiz. Yarışın üçüncü günü yas ilan edilmiş olup, bugün yarış koşulmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaza Ayrıntıları

Organizasyonun açıkladığı bilgiye göre, 31 Ağustos tarihinde, yarışın ikinci günündeki Uludağ-Domaniç etabının 47'nci kilometresinde 151 numaralı ATV sporcumuz Hasan Yatgın, aracıyla yoldan çıkarak bir ağaca çarpmıştır. Resque, UMKE ve mobil sağlık ekiplerimiz olay yerine ulaştığında sporcumuzun vefat ettiği anlaşılmıştır. Yetkililer tarafından yapılan incelemede ani ölüm raporu verilmiştir.

Ralli Güzergahı

Startı 30 Ağustos'ta Bursa'dan verilen 2025 TransAnatolia Rallisi'ne katılan sporcular, güzergahta değişiklik yapılmadığı takdirde Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu ve Çankırı üzerinden Bolu'ya ulaşacak.

