Hatay Stadyumu'nda Onarım ve Güçlendirme Çalışmaları Sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören Hatay Stadyumu'nda saha zemininden çatısına kadar süren kapsamlı onarım çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 17:05
Hatay Stadyumu'nda Onarım ve Güçlendirme Çalışmaları Sürüyor

Hatay Stadyumu'nda onarım ve güçlendirme çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören Hatay Stadyumu'nda onarım, güçlendirme ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Afette yaşamını yitiren Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun depremlerden saatler önce Süper Lig'de 90+6'da attığı golle Kasımpaşa karşısında alınan galibiyet sonrası sessizliğe bürünen stadyumda başlatılan kapsamlı çalışma sürdürülüyor.

Projenin kapsamı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hatay Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında stadyum, saha zemininden çatısına kadar modern şekilde yenilenecek. Çalışmalar arasında çatı kaplamalarının ve elektrik tesisatının onarılması, taşıyıcı sistemin güçlendirilmesi ve yıkılan bölge duvarlarının eski haline getirilmesi yer alıyor.

Proje detaylarında ayrıca zemin iyileştirmesi, iç mekan yenilemeleri, kaybolan elektrik ve mekanik malzemelerin yenilenmesi ile zeminin etrafının çepeçevre sağlamlaştırılması ve üst çatının komple yeniden yapılması planlanıyor.

Başkan Öntürk'ün açıklaması

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AA muhabirine stadyumun ihale sürecinin tamamlanmasının ardından kapsamlı çalışmaların başladığını bildirdi. Öntürk, stadyumun yeniden taraftar sesini güçlü şekilde duyuracağı günü beklediklerini belirterek şunları söyledi:

"1 yıl gibi kısa süre içerisinde stadımız yeniden takımlarımıza ve vatandaşlarımıza kavuşacak. Stadyumumuzun onarımına yaklaşık 1 milyar lira harcanıyor. Yeniden ve sağlam bir stadyum ortaya çıkacak. Stadyumda zemin iyileştirmesi, içerisinin yenilenmesi, kaybolan elektrik ve mekanik malzemelerin yenilenmesi, zeminin etrafının çepeçevre sağlamlaştırılması ve üst çatının komple yeniden yapılması gibi çalışmalar olacak."

Hatayspor'un maç planı

Stadyumun hasar görmesi nedeniyle iç saha maçlarını Mersin'de oynayan Trendyol 1. Lig ekibi Hatayspor'un, sezonun ilerleyen haftalarında karşılaşmalara Hatay'daki Sarıseki Fuat Tosyalı Stadyumu'nda çıkması bekleniyor. Bordo-beyazlı ekibin ise 2026-2027 sezonunda taraftarlarıyla birlikte Hatay Stadyumu'nda buluşması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hatay Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında stadyum, saha zemininden çatısına kadar modern şekilde yenilenecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, açıklamalarda bulundu.

