Hatayspor 0-3 Bandırmaspor: Hugo Almeida'dan '15 günde 5 maç' tepkisi

Trendyol 1. Lig 8. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Bandırmaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Hugo Almeida ve Bandırmaspor teknik direktörü Mustafa Gürsel değerlendirmelerde bulundu.

Hugo Almeida: "Maalesef bugün kaybetmiş olduk"

Almeida, basın toplantısında göreve geldiğinde takımın mental ve fiziksel olarak dağılmış olduğunu söyledi. "Kendine inanmayan bir takım gördüm. Benim işim burada oyunculara oynamaktan ziyade mutluluk vermekti. İki gün önce Hatayspor'da bir ayımı doldurmuş oldum."

Federasyonun yoğun maç takvimine tepki gösteren Almeida, "Federasyon bize çok yoğun bir maç takvimi verdi. Bunu anlayamıyorum. Gerçekten bu insanlık dışı bir olay çünkü 15 günde 5 maç oynadık. Büyük takımlar da bile büyük değişiklikler olmasına rağmen onlar bile bu durumda zorlanabilirdi."

Almeida, sakatlıklara dikkat çekerek, "3-4 maç önce Carlos (Strandberg) sakatlanmıştı. Sonrasında Jonathan (Okoronkwo), Kilama. Iğdır maçında da Rui (Pedro) sakatlandı. Bu maçta da Kerim sakatlandı. Maça 2 sağ, 2 sol bekle çıkmak zorunda kaldım. Maç sonunda da altyapıdaki oyunculara şans verdim çünkü kısıtlı bir kadromuz var."

"Yine de oyuncularımla gurur duyuyorum, ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Yenileme idmanı, ardına maç oynayabildik. İdman yapacak vaktimiz bile yoktu. Bugün ilk yarı oynayan bir takım vardı. Oynamaya çalıştık ama ikinci yarı güç Bandırmaspor'a geçti. Maalesef bugün kaybetmiş olduk."

Bandırmaspor cephesi: Mustafa Gürsel

Mustafa Gürsel net bir galibiyet aldıklarını belirtti: "Girdikleri pozisyonları iyi değerlendirerek müsabakayı kazandık."

Gürsel, rakibe başarı dileyerek, "Biz de artık bir gün dinlenip daha sonra Ümraniyespor maçına çok iyi hazırlanıp inşallah bunun enerjini, moralini o maça taşımak istiyoruz. Buna ihtiyacımız var. Daha hiçbir şey olmadı. Sadece bir galibiyet aldık. Bunun bilincindeyiz. Şimdi artık ayaklarımızı daha sağlam basıp, istekli, arzulu, iyi çalışarak önümüzdeki maça çıkıp, önemli olan bunu devam ettirebilmek, bir seri haline getirmek. İnşallah bunu başarırız."