Hatayspor, 99 Gün Sonra Galibiyet Sevinci Yaşadı

Hatayspor, Alanyaspor'u yenerek 99 gün sonra 3 puana ulaştı ve ligdeki galibiyet hasretini dindirdi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:07
Hatayspor, 99 Gün Sonra Galibiyet Sevinci Yaşadı

Hatayspor, 99 Gün Sonra Galibiyet Sevinci Yaşadı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerek ligde 99 gün sonra galibiyet almayı başardı. Bu galibiyet, bordo-beyazlı ekibin düşme potasından kurtulma umudunu artırmış durumda.

Hatayspor'un Teknik Direktör Değişikliği

Sezona teknik direktör Özhan Pulat ile başlamasının ardından, Rıza Çalımbay ve en son Murat Şahin ile devam eden Hatayspor, 20. haftadan itibaren Şahin yönetiminde mücadele ediyor.

Galibiyeti Getiren Gol Funsho'dan

Dün Mersin'de konuk ettiği Alanyaspor karşısında galibiyeti getiren golü Funsho Bamgboye kaydetti. Hatayspor, bu sezon ilk galibiyetini geçen yıl 9 Kasım'da Mersin'de 3-1 mağlup ettiği Gaziantep FK karşısında almıştı.

Murat Şahin Dönemi

Murat Şahin yönetiminde Hatayspor, 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak toplamda 4 puan topladı. Bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti, puanını 13'e yükseltti.

Bir Sonraki Maç

Ligde 18. sırada bulunan ve henüz deplasman galibiyetine ulaşamayan Atakaş Hatayspor, 21 Şubat Cuma günü ligin 25. haftasında Sipay Bodrum FK'ya konuk olacak.

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