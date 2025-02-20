Hatayspor, Bodrum'dan Galibiyetle Dönmeyi Amaçlıyor

Hatayspor Başkanı Hikmet Çinçin, Bodrum'da galibiyet hedefliyoruz dedi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 16:52
Hatayspor, Bodrum'dan Galibiyetle Dönmeyi Amaçlıyor

Hatayspor, Bodrum'dan Galibiyetle Dönmeyi Amaçlıyor

Kulüp Başkanı Hikmet Çinçin, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın oynanacak olan Sipay Bodrum FK maçında galibiyet parolasıyla sahaya çıkacaklarını açıkladı.

"Deplasmanda 1 Puan Bizi Üzer"

Çinçin, maç öncesinde yaptığı açıklamada, deplasmanda alınacak bir puanın yeterli olmadığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Deplasmanda 1 puan bizi üzer ve şansımızı da oldukça azaltır. Maça galibiyet parolasıyla çıkacağız. Diğer maçlara da öyle."

Kazanma İhtimalimizi Yüksek Görüyoruz

Başkan, takımının kazanma olasılığını yüksek gördüğünü ifade ederek, "Mücadele edeceğiz. Hatayspor, Galatasaray maçında ortaya bir direniş koydu. Aslında Kasımpaşa maçında da o direnişi yukarı çekmişti ama Alanyaspor karşısında artık bir isyan oldu. Sporcu kardeşlerimden açıkçası bu isyanı devam ettirmelerini bekliyorum. İnşallah oyun, futbol ve hakem şansı bizden yana olur." dedi.

İki Oyuncuyla Yollar Ayrıldı

Çinçin, kaleci Erce Kardeşler'in Amed Sportif Faaliyetler'e transferinin hem oyuncuyu hem kulübü maddi açıdan rahatlattığını kaydetti. Ayrıca, sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas'ın Kocaelispor ile anlaştığını da belirtti.

Çinçin, Rivas ile ilgili olarak, "Prensip olarak çok sıcak bakmadığım bir yol, yöntem. Sporcunun yüksek bir kontratı vardı. Yabancı kotası sınırındayız. Orada da bu tasarruf önümüze geldi. Hatayspor'un Kocaeli'nden bir maddi geliri olmadı ama giderlerin önüne geçti diyelim. Önümüzdeki günler buna benzer kararlar alınabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor karşılaşması yarın saat 20.00'de Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i Los Angeles FC'ye Kiraladı
2
Hatayspor, Bodrum'dan Galibiyetle Dönmeyi Amaçlıyor
3
Kapadokya'da Kış Keyfi: Karla Kaplı Peribacaları Arasında Eğlenceli Etkinlik
4
Milli Paletli Yüzücüler Salon Dünya Kupası'nda 3 Altın, 2 Bronz Kazandı
5
Gökhan Akkan'dan Hayatı Kurtaran Hakem ve Arkadaşına Teşekkür Mesajı
6
Çaykur Rizespor, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
7
Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Tahkim Kuruluna Başvurdu

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?