Hatayspor, Bodrum'dan Galibiyetle Dönmeyi Amaçlıyor

Kulüp Başkanı Hikmet Çinçin, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın oynanacak olan Sipay Bodrum FK maçında galibiyet parolasıyla sahaya çıkacaklarını açıkladı.

"Deplasmanda 1 Puan Bizi Üzer"

Çinçin, maç öncesinde yaptığı açıklamada, deplasmanda alınacak bir puanın yeterli olmadığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Deplasmanda 1 puan bizi üzer ve şansımızı da oldukça azaltır. Maça galibiyet parolasıyla çıkacağız. Diğer maçlara da öyle."

Kazanma İhtimalimizi Yüksek Görüyoruz

Başkan, takımının kazanma olasılığını yüksek gördüğünü ifade ederek, "Mücadele edeceğiz. Hatayspor, Galatasaray maçında ortaya bir direniş koydu. Aslında Kasımpaşa maçında da o direnişi yukarı çekmişti ama Alanyaspor karşısında artık bir isyan oldu. Sporcu kardeşlerimden açıkçası bu isyanı devam ettirmelerini bekliyorum. İnşallah oyun, futbol ve hakem şansı bizden yana olur." dedi.

İki Oyuncuyla Yollar Ayrıldı

Çinçin, kaleci Erce Kardeşler'in Amed Sportif Faaliyetler'e transferinin hem oyuncuyu hem kulübü maddi açıdan rahatlattığını kaydetti. Ayrıca, sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas'ın Kocaelispor ile anlaştığını da belirtti.

Çinçin, Rivas ile ilgili olarak, "Prensip olarak çok sıcak bakmadığım bir yol, yöntem. Sporcunun yüksek bir kontratı vardı. Yabancı kotası sınırındayız. Orada da bu tasarruf önümüze geldi. Hatayspor'un Kocaeli'nden bir maddi geliri olmadı ama giderlerin önüne geçti diyelim. Önümüzdeki günler buna benzer kararlar alınabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor karşılaşması yarın saat 20.00'de Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak.