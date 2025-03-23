Ortahisar Belediyespor, Hentbol Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Ortahisar Belediyespor, Türkiye Kupası eleme turunda Anadolu Üniversitesi'ni 37-33 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 16:04
Ortahisar Belediyespor, Hentbol Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Ortahisar Belediyespor Türkiye Kupası'nda Göz Doldurdu

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası eleme turu rövanş maçında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-33’lük skorla mağlup etti.

Maç, Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde gerçekleşti. Ev sahibi ekip, üstün bir oyun sergileyerek karşılaşmanın ilk devresini 18-10 önde tamamladı.

İlk karşılaşmayı da 32-28 kazanmış olan Ortahisar Belediyespor, bu sonuçla birlikte adını bir üst tura yazdırdı. Takım, çeyrek finalde elde ettiği bu başarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası eleme turu rövanş maçında Ortahisar Belediyespor ile...

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası eleme turu rövanş maçında Ortahisar Belediyespor ile Anadolu Üniversitesi takımları, Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksinde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Üniversitesi sporcusu Keriman Kandemir (sağda) ile Ortahisar Belediyespor sporcusu Sümeyye Çolak (solda) mücadele etti.

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası eleme turu rövanş maçında Ortahisar Belediyespor ile...

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası eleme turu rövanş maçında Ortahisar Belediyespor ile Anadolu Üniversitesi takımları, Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksinde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Üniversitesi sporcusu Keriman Kandemir (sağda) ile Ortahisar Belediyespor sporcusu Sümeyye Çolak (solda) mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüksekovaspor Kadınlar 1. Ligi'nde Şampiyon Olup Süper Lig'e Yükseldi
2
Muğla'da Durgunsu Kano Aday Milli Takım Seçmeleri Sonuçlandı
3
Bilecik'te Korfbol Karma Grup Müsabakaları Tamamlandı
4
Vodafone Sultanlar Ligi: Türk Hava Yolları Aydın'ı Geçti
5
F1 Çin Grand Prix'sinde Hamilton, Leclerc ve Gasly Diskalifiye Edildi
6
Giresun Sanayispor, Kadın Futbol Süper Ligine Yükseldi
7
Pedalia Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları'nın 4. Etabı Antalya'da Tamamlandı

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!