Ortahisar Belediyespor, Hentbol Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Ortahisar Belediyespor Türkiye Kupası'nda Göz Doldurdu

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası eleme turu rövanş maçında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-33’lük skorla mağlup etti.

Maç, Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde gerçekleşti. Ev sahibi ekip, üstün bir oyun sergileyerek karşılaşmanın ilk devresini 18-10 önde tamamladı.

İlk karşılaşmayı da 32-28 kazanmış olan Ortahisar Belediyespor, bu sonuçla birlikte adını bir üst tura yazdırdı. Takım, çeyrek finalde elde ettiği bu başarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası eleme turu rövanş maçında Ortahisar Belediyespor ile Anadolu Üniversitesi takımları, Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksinde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Üniversitesi sporcusu Keriman Kandemir (sağda) ile Ortahisar Belediyespor sporcusu Sümeyye Çolak (solda) mücadele etti.

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası eleme turu rövanş maçında Ortahisar Belediyespor ile Anadolu Üniversitesi takımları, Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksinde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Üniversitesi sporcusu Keriman Kandemir (sağda) ile Ortahisar Belediyespor sporcusu Sümeyye Çolak (solda) mücadele etti.