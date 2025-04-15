Hatayspor'da Altyapıdan Umut Veren Futbolcular A Takımda Forma Bekliyor

Transfer yasağı nedeniyle kısıtlı kadrosuyla mücadele eden Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de kalma umutlarını yitirirken, genç futbolcular A takımda forma giyebilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Son olarak ligdeki 29 karşılaşmadan yalnızca 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet alarak 19 puanla 18. sırada bulunan Hatayspor, büyük bir krizin eşiğinde. Teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki takım, son 3 maçı da kaybederek, düşme hattının üstünde yer alan Çaykur Rizespor'un 15 puan gerisine düştü.

FIFA'nın uyguladığı 2 dönemlik transfer yasağı nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Hatayspor, bu süreçte altyapı futbolcularına güveniyor. Şu anda altyapıdan gelen 5 futbolcu A takımda forma giymekte ve 20'ye yakın genç oyuncunun daha A takıma önerilmesi planlanıyor.

Antrenmanlarını Osman Çalgın Tesisleri'nde sürdüren genç futbolcular, kalan maçlarda fark yaratıp gelecek sezonun planlamasında yer almak istiyor.

Altyapıdan Umut Veren Açıklamalar

Hatayspor'un altyapıdan sorumlu yöneticisi Ahmet Güney, genç oyuncuların gelecekte önemli rol oynayacağını vurgulayarak, "Ligde kalmanın çok zor olduğu şu dönemde, altyapıdan 15-20 sporcuyu A takıma teklif edip uygun olanların değerlendirilmesini öngörüyoruz," dedi.

Altyapı koordinatörü Burak Aydın ise, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde hasar gören tesislerin onarımının ardından daha iyi koşullarda eğitim verdiklerini belirtti. Aydın, "Oyuncularıma inanıyor ve güveniyorum, şans verilmesini umut ediyorum. Transfer yasağımız devam ettiği için hiçbir oyuncumuzu gönderme taraftarı değiliz," ifadelerini kullandı.

Genç Futbolcuların Hedefleri

Hatayspor 19 Yaş Altı Takımı'nın kanat oyuncusu Eren Güler, A takımda 5 altyapı futbolcusunun bulunmasının kendilerine umut verdiğini belirterek, "Gelecek sezondan itibaren A takımda olacağıma inanıyorum. Orada kendimi gösterip takımda kalacağım," dedi.

Hatayspor 17 Yaş Altı Takımı'nın kalecisi Anıl Çukuroğlu ise, A takımda forma giyme hayaliyle antrenmanlarına devam ettiğini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden ve küme düşme hattından çıkma umutlarını zora sokan Atakaş Hatayspor'da altyapı futbolcuları, sezonun kalan bölümünde takımda görev alabilmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Trendyol Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden ve küme düşme hattından çıkma umutlarını zora sokan Atakaş Hatayspor'da altyapı futbolcuları, sezonun kalan bölümünde takımda görev alabilmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.