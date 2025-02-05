Hatayspor'dan 6 Şubat Depremleri İçin Anma Mesajı

Hatayspor'dan Anlamlı Bir Paylaşım

Hatayspor Kulübü, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ikinci yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından duygusal bir video ve fotoğraf paylaşarak unutmadıklarını ve unutmayacaklarını vurguladı.

Bir Şehirden Ötesi Hatay

Yapılan paylaşımda, deprem sonrası yıkıma uğrayan Hatay’ın görüntülerine yer verilerek, “Bugün biz Hatay'ız. Sizleri unutmadık, unutmayacağız. Hikaye bitmedi. Çünkü Hatay bir şehirden ötesi” mesajı iletildi.

Unutulmaz İsimler

Paylaşımda, Hatayspor forması giyen çocukların yer aldığı görüntülerin yanı sıra, depremde hayatını kaybeden futbolcu Christian Atsu’nun anısına da yer verildi. “Bugün tarih yeniden 6 Şubat. O kara gecede her şey değişti” ifadesi ile duygusal bir bağ kuruldu.

Kaybedilenler Anısına

“Unutmayacağız” başlıklı mesajda, yaşamını yitirenler arasında Ganalı futbolcu Christian Atsu, sportif direktör Taner Savut, altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu ve genç oyuncular Fatin Can ve Hamza Sürer gibi isimlerin fotoğrafları yer aldı. Ayrıca, malzeme sorumlusu Onur Akdeniz ve mutfak çalışanı Suzan Berber da anıldı.

Hatayspor, bu görsellerle hatıraları yaşatmaya ve depremde kaybedilenlerin anısını daima korumaya kararlı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.