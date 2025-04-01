DOLAR
37,88 0,04%
EURO
40,87 -0,03%
ALTIN
3.798,49 0,3%
BITCOIN
3.223.945,13 -3,17%

Hatayspor, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Eyüpspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 20:52
Hatayspor, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor, Eyüpspor karşılaşmasına odaklandı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Eyüpspor ile oynayacağı önemli mücadeleye hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde idman gerçekleştirildi. Antrenmanda futbolcular, dar alan çalışması ve taktik antrenmanları yaparak formda kalmaya çalıştılar.

Antrenman Detayları

Günün antrenmanı toplamda 1 saat 25 dakika sürdü ve oyuncuların yüksek bir motivasyonla çalıştıkları gözlemlendi.

Hatayspor, 6 Nisan Pazar günü Mersin Stadı'nda Eyüpspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sürdürdü. Antrenmana futbolculardan Recep Burak Yılmaz da (önde) katıldı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sürdürdü. Antrenmana futbolculardan Recep Burak Yılmaz da (önde) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig 29. Hafta Maçları Başlıyor: Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Yarın
2
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde Yarı Finale Yükseldi
3
Samsunspor'dan Devlet Himayesindeki Çocuklara Özel Gün
4
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Yarı Finaline Yükseldi
5
Hatayspor, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
6
Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı Farklı Geçti: 91-42
7
MKE Ankaragücü, Esenler Erokspor Maçına Hazır

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!