Hatayspor, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor, Eyüpspor karşılaşmasına odaklandı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Eyüpspor ile oynayacağı önemli mücadeleye hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde idman gerçekleştirildi. Antrenmanda futbolcular, dar alan çalışması ve taktik antrenmanları yaparak formda kalmaya çalıştılar.

Antrenman Detayları

Günün antrenmanı toplamda 1 saat 25 dakika sürdü ve oyuncuların yüksek bir motivasyonla çalıştıkları gözlemlendi.

Hatayspor, 6 Nisan Pazar günü Mersin Stadı'nda Eyüpspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sürdürdü. Antrenmana futbolculardan Recep Burak Yılmaz da (önde) katıldı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sürdürdü. Antrenmana futbolculardan Recep Burak Yılmaz da (önde) katıldı.