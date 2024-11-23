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Hatayspor, Konyaspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor ile yarın karşı karşıya gelecek.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 10:10
Hatayspor, Konyaspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Hatayspor, Konyaspor ile Deplasmanda Karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek. Karşılaşma, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Oğuzhan Çakır tarafından yönetilecek.

Puan Durumu ve Hedefler

Ligde 6 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 14 puanla 10. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayarak puanını artırmayı hedefliyor.

Hazırlıklar Tamamlandı

Hatayspor kafilesi, bugün yapacağı antrenmanın ardından Konya'ya hareket edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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