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Hatayspor, Rigoberto Rivas ile Sözleşme Uzattı

Atakaş Hatayspor, sol kanat oyuncusu Rivas ile 2+1 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 21:59
Hatayspor, Rigoberto Rivas ile Sözleşme Uzattı

Hatayspor, Rivas ile Anlaşma Sağladı

Trendyol Süper Lig'in başarılı takımlarından Atakaş Hatayspor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas ile sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Rivas ile 2+1 yıllık bir anlaşma yapıldığı duyuruldu.

İmza Töreni

İmza törenine katılan Ender Yardımcı, başkan vekili olarak, Mehmet Reşat Akpınar ise futbol şube sorumlusunu temsil etti. Açıklamada, "Futbolcumuz Rigoberto Rivas'a yeniden 'hoş geldin' diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Diğer Anlaşmalar

Bunların yanı sıra, 19 yaşındaki kaleci Demir Sarıcalı ile 2 yıl, altyapıdan yetişen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Yıldız ile ise 3+1 yıllık yeni anlaşmalar imzalandığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas (ortada) ile yeniden anlaşma sağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas (ortada) ile yeniden anlaşma sağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas (ortada) ile yeniden anlaşma sağladı.

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