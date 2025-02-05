Hatayspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 7 Şubat Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yapan Hatay ekibi, taktik, dar alan ve hava topu çalışmalarına odaklandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, toplamda 1 saat 45 dakikaMersin Stadı'nda yapacakları antrenman ile Samsunspor maçı için kentteki hazırlıklarını tamamlayacak.