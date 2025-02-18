Hatayspor, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 21 Şubat Cuma günü deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK maçı için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Hatay ekibi antrenmanlarını Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleşti. İdmanda futbolcular, dar alan ve taktik çalışmalarıyla form tutmaya devam ettiler.

Hatayspor, hazırlıklarının devamını yarın da sürdürecek.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 21 Şubat Cuma göne deplasmanda Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Kamil Ahmet Çörekçi de katıldı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 21 Şubat Cuma göne deplasmanda Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Kamil Ahmet Çörekçi de katıldı.