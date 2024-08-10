Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Galatasaray Maçını Değerlendirdi

Hatayspor'un Maç Sonrası Açıklamaları

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun açılışında Galatasaray'a 2-1 kaybettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Pulat, aleyhlerine verilen penaltı kararını ağır bulduğunu ifade etti.

Maç Öncesi ve Strateji

RAMS Park'ta gerçekleşen müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Özhan Pulat, Galatasaray'ın geçtiğimiz finalde Beşiktaş'a karşı aldığı 5-0'lık mağlubiyetin ardından bu maça akıllı bir stratejiyle hazırlandıklarını belirtti. İlk 30 dakikada yüksek bir taraftar baskısı altında maça başladıklarını vurgulayan Pulat, "Galatasaray, duran toplarda pozisyon bulmaya devam etti. Ancak, iyi bir savunma yaparak 1-0 öne geçtik. Taktik planlarımızı uygularken, beklenmedik bir penaltı tüm stratejimizi etkiledi." dedi.

Peni İtirazı

Pulat, maçın 80. dakikasında verilen penaltı için, "Burada 'Üç puanı alabilir miydik?' diye düşünürken eli boş döndük. Rakibimizin galibiyetini gölgelemek istemiyorum ama bu tür kararlar bizim için çok can yakıcı" açıklamasında bulundu. "Çok emek veriyoruz, rakiplerimize karşı geride kalmak istemiyoruz. Bizim için bu penaltı verilmeseydi daha iyi olurdu" şeklinde konuştu.

Duran Top Stratejileri

Teknik direktör, geçen sezonki duran toplar sorununun bu sezon çözümü için sadece bir gün süren bir çalışma gerçekleştirdiklerinin altını çizerken, "Duran top organizasyonlarına önlem aldık. Bu stratejiye hazırlıklı olmasaydık, daha ağır bir mağlubiyet riski ile karşı karşıya kalabilirdik." ifadelerini kullandı.

Hedefler ve Mücadele Ruhu

Özhan Pulat, Hatayspor'un bu sezonki hedeflerini anlatırken, "Galibiyet, taraftarlarımız için büyük bir mutluluk. Elde edeceğimiz bir galibiyet, burada yaşayan insanların hayat standartlarını yükseltecektir. Galibiyetlerimize daha fazla ihtiyaç duyuyoruz," sözlerine yer verdi. Ayrıca, henüz tam olarak hazır olmadan Galatasaray ile karşılaşmanın dezavantajını da vurguladı.