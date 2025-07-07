DOLAR
39,98 -0,2%
EURO
46,85 0,38%
ALTIN
4.283,56 -0,21%
BITCOIN
4.318.093,09 0,66%

Hatayspor'un Erzurum Kampı 2025-2026 Sezonu Hazırlıkları Devam Ediyor

Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları için Erzurum'daki kampında antrenmanlarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 20:37
Hatayspor'un Erzurum Kampı 2025-2026 Sezonu Hazırlıkları Devam Ediyor

Hatayspor'un Erzurum Kampı Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da hız kesmeden devam ediyor. Akdeniz temsilcisi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, bugün gerçekleştirdiği tek antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Antrenman Detayları

Futbolcular, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde 1 saat 15 dakika süren bir idman gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma ve dar alan çalışmaları ile devam etti.

Bordo-beyazlı ekip, yarın yapacağı çalışmalara da devam edeceği öğrenildi.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam...

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam...

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

İLGİLİ HABERLER

TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Temmuz'da 32 Günlüğüne 27.000 TL Gelir Sağlayacak Mevduat Faizleri!

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor'un Yeni Sezon Hedefi: Fatih Tekke'den Açıklamalar
2
Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Tam Gaz Devam Ediyor
3
Hatayspor'un Erzurum Kampı 2025-2026 Sezonu Hazırlıkları Devam Ediyor
4
Erzurumspor FK 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarını Sürdürüyor
5
2025 Türkiye Offroad Şampiyonası Ankara'da Start Aldı
6
Erzurum'da Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması Devam Ediyor
7
Kırkpınar Şampiyonu Orhan Okulu Hedeflerini Açıkladı

Temmuz'da 32 Günlüğüne 27.000 TL Gelir Sağlayacak Mevduat Faizleri!

Dışişleri Bakanlığı 180 Aday Meslek Memuru Alacak

TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu