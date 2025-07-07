Hatayspor'un Erzurum Kampı 2025-2026 Sezonu Hazırlıkları Devam Ediyor

Hatayspor'un Erzurum Kampı Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da hız kesmeden devam ediyor. Akdeniz temsilcisi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, bugün gerçekleştirdiği tek antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Antrenman Detayları

Futbolcular, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde 1 saat 15 dakika süren bir idman gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma ve dar alan çalışmaları ile devam etti.

Bordo-beyazlı ekip, yarın yapacağı çalışmalara da devam edeceği öğrenildi.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.