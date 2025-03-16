Hatice Akbaş, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Başarı

Milli boksör Hatice Akbaş, Sırbistan'ın Niş kentinde gerçekleştirilen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 54 kilogramda gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Final Maçındaki Heyecan Dolu Anlar

Şampiyonanın finalinde Hatice, 1 numaralı seribaşı olan Faslı boksör Widad Bertal ile karşı karşıya geldi. İlk raundu 5-0 gibi etkileyici bir skorla önde tamamlayan Hatice, sonraki raundlarda zorlu bir mücadele sergiledi. Ancak, ikinci raundu 4-1, final raundunu ise 5-2 kaybederek dünya ikincisi oldu.

Kariyerinde İkinci Madalya

Hatice Akbaş, bu başarıyla birlikte kariyerindeki ikinci dünya şampiyonası madalyasını elde etmiş oldu. Genç boksör, katıldığı son iki dünya şampiyonasında da madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da düzenlenen şampiyonada dünya şampiyonluğu yaşadı.

Gelecek Hedefleri

23 yaşındaki Hatice, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda daha önce gümüş madalya kazanmıştı. Oyunlara hazırlık sürecinde bu başarılar onun için önemli bir motivasyon kaynağı olmaya devam edecek.