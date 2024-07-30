Hatice Akbaş Paris 2024'te Çeyrek Finale Yükseldi

Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İleri Adım Attı

Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde büyük bir başarıya imza attı. Kadınlar 54 kilo son 16 turunda Avustralyalı Tiana Echegaray'ı 5-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Müsabakanın Detayları

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan North Paris Arena’da gerçekleştirilen karşılaşmada, Hatice Akbaş tüm gücüyle ringde mücadele etti. Elde ettiği bu zafer, onun için büyük bir moral kaynağı oldu.

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Bakan Osman Aşkın Bak ve diğer yetkililer, müsabakayı salonda takip etti. Maçın sonunda Hatice'yi kutlamak için yanına gelen Bakan Bak, milli takım antrenörleriyle birlikte sporcuya başarılar diledi.

Hatice Akbaş’ın çeyrek finaldeki rakibi ise daha sonra belirlenecek. Tüm gözler, milli sporcunun bir sonraki adımında!