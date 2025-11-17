Hatice Pınar Yiğitalp İslami Dayanışma Oyunları'nda Gümüş Madalya
Riyad'da kürsüde ikinci sıra
Hatice Pınar Yiğitalp, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda önemli bir başarıya imza attı.
Türkiye’yi taekwondo kadınlar 63 kg kategorisinde temsil eden Yiğitalp, turnuvada gösterdiği performansla gümüş madalya kazandı.
Milli sporcunun başarısı, Türkiye'nin İslami Dayanışma Oyunları'ndaki madalya tablosuna katkı sağladı.
MİLLİ TAEKWONDOCU HATİCE PINAR YİĞİTALP, İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NDA GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI