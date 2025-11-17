Hatice Pınar Yiğitalp İslami Dayanışma Oyunları'nda Gümüş Madalya

Milli taekwondocu Hatice Pınar Yiğitalp, Riyad'daki 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadınlar 63 kg'de gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 19:59
Riyad'da kürsüde ikinci sıra

Hatice Pınar Yiğitalp, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye’yi taekwondo kadınlar 63 kg kategorisinde temsil eden Yiğitalp, turnuvada gösterdiği performansla gümüş madalya kazandı.

Milli sporcunun başarısı, Türkiye'nin İslami Dayanışma Oyunları'ndaki madalya tablosuna katkı sağladı.

