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Hazırlık Maçında Corendon Alanyaspor, Bellona Kayserispor'u 2-0 Geçti

Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Bellona Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Alanyaspor gollerini erken buldu.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 19:11
Hazırlık Maçında Corendon Alanyaspor, Bellona Kayserispor'u 2-0 Geçti

Futbol: Hazırlık Maçı Sonucu

Trendyol Süper Lig'inde mücadele eden Corendon Alanyaspor, sezon öncesi hazırlık maçında Bellona Kayserispor ile karşılaştı ve maçı 2-0'lık skorla galip tamamladı.

Maçın Detayları

Hazırlık maçına Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Bellona Kayserispor'un ev sahipliği yaptı. Müsabakanın ilk yarısında Alanyaspor, 8. dakikada Andraz Sporar ve 12. dakikada Güven Yalçın'ın bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.

Sarı kırmızılı ekip, maç boyunca gol bulamadan mücadeleyi tamamladı. Sonuç olarak Alanyaspor, hazırlık karşılaşmasını 2-0'lık skorla kazanmış oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor hazırlık maçında Bellona Kayserispor'u 2-0...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor hazırlık maçında Bellona Kayserispor'u 2-0 yendi.

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