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Heidenheim Teknik Direktörü Frank Schmidt: 'Başakşehir Galibiyeti Hak Etti'

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'e 3-1 kaybeden Heidenheim'ın teknik direktörü Schmidt, Performanstan memnun değil.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 00:12
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 00:12
Heidenheim Teknik Direktörü Frank Schmidt: 'Başakşehir Galibiyeti Hak Etti'

Heidenheim'ın Acı Yenilgisi

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında RAMS Başakşehir'e deplasmanda 3-1 kaybeden Alman ekibi Heidenheim'ın teknik direktörü Frank Schmidt, maç sonrası yaptığı açıklamada turuncu-lacivertli ekibin galibiyeti hak ettiğini belirtti.

Hatamız Gollerde Yatıyordu

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleşen mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Schmidt, yenilen gollerde ciddi hatalar yaptıklarını ifade etti. Schmidt, "Başakşehir gerçekten galibiyeti hak etti. Bizim için acı bir son oldu. Oyunda dominasyonu sağlayamadık. Goller yedik, 2-0 geriye düştük. Hatalar yaptık. Maç elimizden kayıp gitti. Performansımız bu maçı kazanmak için yeterli olmadı." diye konuştu.

İletişim Eksiklikleri ve Hassasiyet

Maç boyunca ikili mücadeleleri kazanma çabası içinde olduklarını belirten Schmidt, oyuncularının topa hakim olmaya çalışmasına rağmen presler sonucunda topu kaybettiklerini açıkladı. "Değişiklik haklarımı kullanarak gidişatı değiştirmeye çalıştım. Ama oyuncularım ciddi bir yük altında ve onları daha fazla yormak istemedim," dedi.

Öfke ve İletişim Sorunları

Maç sırasında oyuncular arasında iletişim kopukluğunu gözlemlediğini vurgulayan Schmidt, "Daha dikkatli olmaları gerekiyordu. Kendi aralarında problem yaşadılar ve maalesef öfkelerini sahaya yansıttılar. Bu yüzden maça odaklanamadılar. Bizi destekleyenlerden özür diliyorum. Yenilgi bizim için hayal kırıklığı oldu." diyerek duygularını dile getirdi.

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