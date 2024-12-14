Hentbol 2024 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finalistleri Belli Oldu!

Hentbol 2024 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Finalist Ekipler Belli Oldu

Danimarka ve Norveç, 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda finale yükselerek büyük bir başarı elde etti. Yarı finaldeki heyecan dolu mücadelelerde Danimarka, Fransa'yı 24-22'lik skorla geçerken, Norveç de Macaristan'ı 30-22'lik bir galibiyetle mağlup etti.

Final Maçı Bilgileri

Final karşılaşması, yarın TSİ 20.00'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Wiener Stadthalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Üçüncülük maçı ise aynı salonda TSİ 17.15'te Fransa ile Macaristan arasında oynanacak.

Geçmişteki Final Mücadelesi

Danimarka ve Norveç, 2022 yılında da şampiyonluk için karşı karşıya gelmiş, Norveç o maçı 27-25 kazanarak şampiyon olmuştu.

Şampiyonanın Tarihi ve Başarılar

Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası, EHF tarafından 1994 yılından bu yana iki yılda bir düzenleniyor. Bugüne kadar 15 kez gerçekleştirilen bu prestijli organizasyonda, Norveç 9 şampiyonlukla en başarılı ülke unvanını elinde bulunduruyor. Ayrıca Norveç, 2004, 2006, 2008 ve 2010 yıllarında üst üste 4 kez şampiyon olma başarısını da gösterdi.

Danimarka ise bugüne dek 3 şampiyonluk kazanırken, Fransa, Macaristan ve Karadağ, her biri birer şampiyonluk ile turnuvada yer alıyor.