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Hentbol: Erkekler Süper Lig'de 11. Hafta Programa Girdi

Hentbolda 11. hafta maçları, Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından belirlendi. İşte detaylı program.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 08:58
Hentbol: Erkekler Süper Lig'de 11. Hafta Programa Girdi

Hentbol: Erkekler Süper Lig 11. Hafta Maç Programı

Türkiye Hentbol Federasyonu, Erkekler Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçları açıkladı. Hentbolseverler için heyecan dolu bir hafta daha başlıyor.

Yarın Oynanacak Maçlar

15.00 Nilüfer Belediyespor - Rize Belediyespor (Üçevler)

16.00 Beykoz Belediyespor - Mihalıççık Belediyespor (R. Şahin Koktürk)

24 Kasım Pazar

14.00 Köyceğiz Belediyespor - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)

25 Kasım Pazartesi

14.00 DEPSAŞ Enerji As - İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)

26 Kasım Salı

14.00 Spor Toto - Güneysu (THF)

3 Aralık Salı

17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş (Konya)

Hentbol tutkunları, bu haftaki maçları kaçırmamak için takvimlerini hazırlasın! Hentbolseverler için heyecan dolu karşılaşmalar bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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