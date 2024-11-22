Hentbol: Erkekler Süper Lig'de 11. Hafta Programa Girdi

Hentbol: Erkekler Süper Lig 11. Hafta Maç Programı
Türkiye Hentbol Federasyonu, Erkekler Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçları açıkladı. Hentbolseverler için heyecan dolu bir hafta daha başlıyor.
Yarın Oynanacak Maçlar
15.00 Nilüfer Belediyespor - Rize Belediyespor (Üçevler)
16.00 Beykoz Belediyespor - Mihalıççık Belediyespor (R. Şahin Koktürk)
24 Kasım Pazar
14.00 Köyceğiz Belediyespor - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)
25 Kasım Pazartesi
14.00 DEPSAŞ Enerji As - İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)
26 Kasım Salı
14.00 Spor Toto - Güneysu (THF)
3 Aralık Salı
17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş (Konya)
Hentbol tutkunları, bu haftaki maçları kaçırmamak için takvimlerini hazırlasın! Hentbolseverler için heyecan dolu karşılaşmalar bekleniyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.