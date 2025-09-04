Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2. Hafta Başlıyor — 2025-2026 Programı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2. hafta maçları oynanacak

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonu ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, ikinci hafta programı şöyle belirlendi.

Maç Programı

Yarın: 20.00 Spor Toto-Mihalıççık Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

6 Eylül Cumartesi:

17.00 Güneysuspor-Önallar Giresunspor (Yenişehir)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)

17.00 Ankara Hentbol-İstanbul Gençlikspor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

Not: Avrupa kupası maçları nedeniyle Beykoz Belediyespor-Rize Belediyespor ve Beşiktaş-DEPSAŞ Enerji As karşılaşmaları, 17 Eylül'de yapılacak.