Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2. Hafta Başlıyor — 2025-2026 Programı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2. hafta maçları oynanacak
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonu ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, ikinci hafta programı şöyle belirlendi.
Maç Programı
Yarın: 20.00 Spor Toto-Mihalıççık Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)
6 Eylül Cumartesi:
17.00 Güneysuspor-Önallar Giresunspor (Yenişehir)
17.00 Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)
17.00 Ankara Hentbol-İstanbul Gençlikspor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)
Not: Avrupa kupası maçları nedeniyle Beykoz Belediyespor-Rize Belediyespor ve Beşiktaş-DEPSAŞ Enerji As karşılaşmaları, 17 Eylül'de yapılacak.