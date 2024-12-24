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Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Eleme Turu Başlıyor

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası eleme turu, 27-29 Aralık'ta Konya ve Rize'de gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:31
Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Eleme Turu Başlıyor

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Eleme Turu Heyecanı

Hentbolda gözler, HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası eleme turu karşılaşmalarına çevrildi. 27-29 Aralık tarihleri arasında Konya ve Rize illerinde yapılacak müsabakalar, sporseverleri heyecanlandırıyor.

Gruplar ve Takımlar

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun duyurusuna göre, eleme turunda toplam 6 takım, 3'erli 2 grupta mücadele edecek. A Grubu'nda Konya Büyükşehir Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor yer alıyor. Bu gruptaki karşılaşmalar, Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi ile 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

B Grubu'nda ise Depsaş Enerji As, Güneysu ve Rize Belediyespor takımları mücadele edecek. Bu maçlar, Rize'deki Güneysu Spor Salonu'nda oynanacak.

Grup Birincileri Sekizli Finalde

İki grup arasında oynanacak olan eleme turunda grup birincileri, HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Finali'nde mücadele etme hakkını elde edecek. Ayrıca, 2023-24 sezonu Erkekler Süper Lig'de sezonu ilk 6 sırada tamamlayan Beşiktaş, Beykoz Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Spor Toto, Köyceğiz Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor doğrudan sekizli finale katılmaya hak kazanmış durumda.

Eleme Turu Maç Programı

A Grubu maç programı:

  • 27 Aralık Cuma: 17.00 Konya Büyükşehir Belediyepor - Mihalıççık Belediyespor
  • 28 Aralık Cumartesi: 17.00 Mihalıççık Belediyespor - Trabzon Büyükşehir Belediyespor
  • 29 Aralık Pazar: 17.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Konya Büyükşehir Belediyepor

B Grubu maç programı:

  • 27 Aralık Cuma: 17.00 Depsaş Enerji As - Güneysu
  • 28 Aralık Cumartesi: 17.00 Rize Belediyespor - Depsaş Enerji As
  • 29 Aralık Pazar: 17.00 Güneysu - Rize Belediyespor

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