Hentbol Kadınlar Süper Lig 2025-26 sezonu yarın başlıyor
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2025-26 sezonu, Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıkladığı programa göre yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Sezonun açılış karşılaşmasında MC Sistem Yurdum ile Odunpazarı, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda saat 16.00'da kozlarını paylaşacak.
İlk hafta programı
Yarın: 16.00 MC Sistem Yurdum - Odunpazarı (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
7 Eylül Pazar: 16.00 Üsküdar Belediyespor - Göztepe (Çamlıca)
7 Eylül Pazar: 18.00 Yenimahalle Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
9 Eylül Salı: 13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Ortahisar Belediyespor (Üçevler)
Statü
Ligde 8 takım yer alıyor. Normal sezonu ilk 4 sırada tamamlayan ekipler play-off etabında şampiyonluk mücadelesi verecek. Play-off'a kalamayan takımlar ise play-out karşılaşmaları oynayacak; play-out etabının ardından son 2 sırada yer alan takımlar bir alt lige düşecek.
Armada Praxis Yalıkavak, ligde son iki sezonda şampiyonluğa ulaştı.