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Hentbol Kadınlar Süper Lig: Bursa Büyükşehir Belediyespor İzmir'i Geçti

Bursa Büyükşehir Belediyespor, İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 27-22 mağlup ederek 8. galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 19:28
Hentbol Kadınlar Süper Lig: Bursa Büyükşehir Belediyespor İzmir'i Geçti

Hentbol Kadınlar Süper Lig 10. Haftasında Gözler İzmir'deydi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı.

İzmir'deki Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan bu önemli maçta, konuk ekip Bursa, ilk yarıyı 11-9 önde tamamlamayı başardı.

İkinci devrede Üstünlük Korundu

İkinci devreye güçlü bir başlangıç yapan Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçın geri kalan kısmında skor üstünlüğünü koruyarak sahadan 27-22 galip ayrıldı. Bu sonuç, Bursa'nın bu sezonki 8. galibiyeti oldu.

Bursa'nın bu başarılı performansı, takımın morallerini yükseltirken, İzmir ekibi içinse alması gereken dersler barındırıyor.

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