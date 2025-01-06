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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. Hafta Sonuçları ve Zirve

Hentbol Kadınlar Süper Lig 10. hafta tamamlandı; Armada Praxis Yalıkavak namağlup lider.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 19:31
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 19:31
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. Hafta Sonuçları ve Zirve

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. Hafta Geride Kaldı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. hafta maçları sona erdi. Tüm takımların mücadele ettiği haftada, özellikle Armada Praxis Yalıkavak dikkat çekti.

Hafta Sonuçları

Bu haftaki karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde gerçekleşti:

  • İzmir Büyükşehir Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 22-27
  • Armada Praxis Yalıkavak - Üsküdar Belediyespor: 34-24
  • Adasokağı - Ortahisar Belediyespor: 33-37
  • Yenimahalle Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 38-32
  • Görele Belediyespor - Anadolu Üniversitesi: 35-32

Armada Praxis Yalıkavak Zirvede

Bu sonuçların ardından Armada Praxis Yalıkavak, ligdeki 9 galibiyet ve 1 beraberlik ile toplamda 19 puan toplayarak namağlup bir şekilde zirveye yerleşti. Takım, bu performansıyla şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

Hentbolseverler, gelecek haftalarda bu heyecan dolu karşılaşmalara odaklanarak, takımlarının mücadelesini merakla bekliyor.

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