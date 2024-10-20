DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.330.312,36 -0,47%

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Zaferi

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u 28-25 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 18:52
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Zaferi

Hentbol Kadınlar Süper Lig 6. Haftasında Gerilim Dolu Mücadele

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in altıncı haftasında yapılan karşılaşmada, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u 28-25'lik skorla mağlup etti.

Maçın Detayları

Çamlıca Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mücadele, her iki takımın dengeli bir oyun sergilemesiyle başladı. İlk yarı, 13-13 eşitlik ile sona erdi. Ancak ikinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen Bursa ekibi, oyunun kontrolünü ele geçirerek galibiyeti elde etti.

İkinci Yarıda Bursa'nın Üstünlüğü

Bursa Büyükşehir Belediyespor, özellikle ikinci yarıda yaptığı etkili ataklarla Üsküdar Belediyespor'a karşı üstünlük sağladı ve maçı 28-25'lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet aldı.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cengizhan Ramazan Doğan'a 3 Yıl Men Cezası
2
Murat Kocakaya Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun Yeni Başkanı Oldu
3
Samsunspor ve Fenerbahçe Maçında Öne Çıkanlar
4
Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0 Geçti: Giovanni van Bronckhorst Açıklamalarda Bulundu
5
Konyaspor Teknik Sorumlusundan Maç Değerlendirmesi
6
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Zaferi

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek