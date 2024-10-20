Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Zaferi

Hentbol Kadınlar Süper Lig 6. Haftasında Gerilim Dolu Mücadele

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in altıncı haftasında yapılan karşılaşmada, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u 28-25'lik skorla mağlup etti.

Maçın Detayları

Çamlıca Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mücadele, her iki takımın dengeli bir oyun sergilemesiyle başladı. İlk yarı, 13-13 eşitlik ile sona erdi. Ancak ikinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen Bursa ekibi, oyunun kontrolünü ele geçirerek galibiyeti elde etti.

İkinci Yarıda Bursa'nın Üstünlüğü

Bursa Büyükşehir Belediyespor, özellikle ikinci yarıda yaptığı etkili ataklarla Üsküdar Belediyespor'a karşı üstünlük sağladı ve maçı 28-25'lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet aldı.