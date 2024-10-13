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Hentbol Süper Lig: DEPSAŞ Enerji As Trabzon'u Yendi

DEPSAŞ Enerji As, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 43-34 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 19:37
Hentbol Süper Lig: DEPSAŞ Enerji As Trabzon'u Yendi

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Önemli Bir Zafer

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında DEPSAŞ Enerji As, kendi sahasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maç, Ankara’daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirildi.

Maçın Detayları

Ev sahibi ekip, ilk yarıyı 22-10’luk skorla önde kapattı ve maçı 43-34 kazanarak sahadan galip ayrıldı. Bu sonuç, DEPSAŞ Enerji As'a ligdeki 5. galibiyetini getirirken, Trabzon Büyükşehir Belediyespor ise 4. mağlubiyetini aldı.

Bu kritik galibiyet, DEPSAŞ Enerji As için sezonun geri kalan kısmında moral kaynağı olurken, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un toparlanması için bir uyarı niteliğinde oldu.

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