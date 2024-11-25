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Hentbolda Türkiye Kupası Eleme Turu Kuraları Çekildi

2024-2025 sezonu Türkiye Kupası eleme turu kuraları belirlendi; erkek ve kadınlarda takımlar eşleşti.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:41
Hentbolda Türkiye Kupası Eleme Turu Kuraları Çekildi

Hentbolda Türkiye Kupası Eleme Turu Kuraları Çekildi

2024-2025 sezonu erkekler ve kadınlar Türkiye Kupası eleme turu maçlarının eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi, THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirildi.

Erkekler Eşleşmeleri

Erkeklerde üçerli 2 grupta toplam 6 takım mücadele edecek. Karşılaşmalar, federasyonun belirleyeceği merkezde, tek devreli lig usulüyle oynanacak. Gruplarını birinci tamamlayan takımlar, sekizli finale kalacak.

27-29 Aralık tarihlerinde oynanacak Erkekler Türkiye Kupası eleme turunda gruplar şu şekilde oluştu:

  • A Grubu: Mihalıççık Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor
  • B Grubu: DEPSAŞ Enerji As, Güneysu, Rize Belediyespor

Erkekler Süper Lig'i geçen sezon ilk 6 sırada tamamlayan Beşiktaş, Beykoz Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Spor Toto, Köyceğiz Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor, doğrudan sekizli finale katılacak.

Kadınlar Eşleşmeleri

Kadınlarda ise elemelerde 4 takım mücadele edecek. Kura çekimi sonucu Adasokağı ile Kırşehir Belediyespor, Anadolu Üniversitesi GSK ile Ortahisar Belediyespor eşleşti.

Karşılaşmalar, 20-23 Mart 2025 tarihlerinde iki maç üzerinden eleme usulüyle oynanacak. Eşleşmeleri kazanan takımlar, sekizli finale yükselecek.

Kadınlarda Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor, Görele Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor, sekizli finale direkt katılacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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