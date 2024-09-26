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Hidayet Türkoğlu Fenerbahçe'yi Ziyaret Etti

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe'yi ziyaret ederek kulüp yönetimiyle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 19:56
Hidayet Türkoğlu Fenerbahçe'yi Ziyaret Etti

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Ziyaret

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübünü ziyaret etti. Bu önemli buluşma, sarı-lacivertli kulüp tarafından gerçekleştirilen bir açıklama ile duyuruldu.

Buluşmaya Katılan İsimler

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, TBF seçiminde başkan adayı olan Hidayet Türkoğlu'nun, kulübe yaptığı ziyarete Başkan Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ile basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu ve Mustafa Kemal Danabaş da katıldı. bu buluşma, kulüpte sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

Bu ziyaret, Türk basketbolu için yeni gelişmelerin habercisi olabilir. TBF'nin yakaladığı sinerji ve Fenerbahçe'nin kurumsal yapısı ile Türk basketbolunun geleceği için heyecan verici bir dönem başlamış durumda.

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