Hidayet Türkoğlu'ndan 29 Ekim Mesajı

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü anlam dolu bir mesajla kutladı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet'imizin 101. yılında, bağımsızlık ve özgürlük meşalesi hala ilk günkü kadar parlak ve güçlü bir şekilde yanmaya devam ediyor.”

Türkoğlu, Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda milletin en değerli emaneti olduğunu belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde bu emaneti koruma ve ileriye taşıma görevlerinin önemine dikkat çekti.

Gelecek Nesillere Güçlü Bir Miras

Başkan, sözlerine devam ederek;

“Bizlere düşen görev ise sadece bu emaneti korumakla kalmayıp, onu daha da ileriye taşımak, her alanda yeniliklerle zenginleştirerek gelecek nesillere güçlü bir miras bırakmaktır.”

Hidayet Türkoğlu, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılını en içten duygularıyla kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazileri saygı, rahmet ve minnetle andığını ifade etti.