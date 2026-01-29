Hira Kılkış Türkiye İkincisi: Salihli Judosu Konya'da Gururlandırdı

Konya'daki judo şampiyonasında Salihlili Hira Kılkış gümüş, iki sporcu bronz, bir sporcu beşincilik kazandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:25
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:25
Konya'daki Şampiyonadan Öne Çıkanlar

Konya’da düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 64 ilden 894 sporcu mücadele etti. Salihli’yi temsil eden judocular, turnuvada önemli dereceler elde ederek kenti gururlandırdı.

Hira Kılkış, +70 kg kategorisinde çıktığı müsabakalar sonunda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Salihli adına yarışan diğer sporculardan Mürüvvet Nur Özkan ve Sultan Nur Diker, yine +70 kg kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti. Mustafa Göde ise 81 kg kategorisinde mücadele ederek Türkiye beşincisi oldu.

Elde edilen dereceler, Salihli judosunun altyapıdan yetişen sporcularıyla Türkiye genelinde önemli bir başarı yakaladığını bir kez daha gözler önüne serdi.

