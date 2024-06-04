Hırvatistan, Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti! İşte maçın golleri

Livakovic'li Hırvatistan 3 golle galip geldi

Hırvatistan Milli Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile oynadığı özel maçı 3-0 kazandı. HNK Rijeka Stadyumu'nda oynanan maçta, Hırvatistan'a galibiyeti getiren goller 10 ve 45. dakikalarda Lovro Majer, 79. dakikada ise Marco Pasalic'ten geldi.



Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Hırvatistan formasıyla 90 dakika sahada kalarak maçı gol yemeden tamamladı. Livakovic'in performansı, takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı.

Hırvatistan, turnuva öncesi son hazırlık maçını 8 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile oynayacak. EURO 2024'te ise İtalya, Arnavutluk ve İspanya ile B Grubu'nda mücadele edecek.

Hırvatistan'ın bu etkileyici galibiyeti, takımın EURO 2024'e hazır ve iddialı olduğunu gösteriyor.