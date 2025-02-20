Hornets, Erteleme Maçında Lakers'ı 100-97 Yenerek Galip Geldi

Hornets, Los Angeles'taki erteleme maçında Lakers'ı 100-97 mağlup etti. Miles Bridges ve LaMelo Ball'un etkili oyunları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:27
Hornets, Erteleme Maçında Lakers'ı 100-97 Yenerek Galip Geldi

Hornets, Erteleme Maçında Lakers'ı Yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) geçtiğimiz ay Los Angeles bölgesindeki orman yangınları nedeniyle ertelenen maçta Charlotte Hornets, Los Angeles Lakers'ı 100-97 mağlup etti.

Los Angeles'ta gerçekleşen bu önemli erteleme maçında Hornets, deplasmanda 3 sayı farkla galip gelerek takvimdeki zorlu mücadelelere bir yenisini ekledi.

Maçın Öne Çıkan İsimleri

Hornets'te öne çıkan oyuncular arasında Miles Bridges 29 sayı, LaMelo Ball ise 27 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldular. Lakers cephesinde ise LeBron James 26 sayı, 11 asist, 7 ribaunt ile takımının en etkili ismi olurken, Luka Doncic 14 sayı, 11 ribaunt, 8 asistle mücadele etti.

Bu sonuçla birlikte Hornets, önemli bir galibiyet alarak ligdeki iddiasını sürdürmüş oldu.

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