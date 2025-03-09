Hüseyin Eroğlu: 'Agresif Olamadık' – Gençlerbirliği Çorum FK Maçını Yorumladı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Ahlatcı Çorum FK'ya 2-1 yenildikleri maçın ardından, rakiplerinin kendilerinden daha istekli ve agresif oynadığını belirtti.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Eroğlu, üzgün olduklarını dile getirerek, "Gelen taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk. Bu haftaki üçüncü maçımızdı. Rakibimizde bir antrenör değişikliği olmuştu. Bu da bir reaksiyon oluşturdu. Onlar bizden daha agresifti. İlk yarıda istediğimiz oyunu, özellikle topa sahip olduğumuzda, oynayamadık. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü aldık ama 2. golü yedik. Beraberliği bulma şanslarımız vardı. Önemli bir serimiz vardı ve sona erdi. Kaybımızı telafi etmek zorundayız. Hedefimizden sapmadık. Taraftarımız bizi desteklesin, sezon sonu istediğimiz hedefe ulaşacağız," şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın hakemiyle ilgili gelen bir soru üzerine Eroğlu, "Maçın oynanma süresi çok düşüktü ve sadece 5 dakika uzatma verildi. Önde olan takım zaman geçiriyor. Mağlubiyet için bahane değil ama bu konuda dikkat edilmeli. Hakemle ilgili söylenecek çok şey var ama belli ölçüde konuşabiliyoruz. Çok net verilmeyen fauller vardı. Oyunu soğutma var, uyarı yok. Hak ettiğimiz fauller verilmedi ama rakibe basit fauller verildi. Hakem yönetimi hakkında eleştiri yapabilirim ama yine de biz daha istekli ve coşkulu oynamalıydık. Kendisi de maçı seyrettiğinde yönetimini eleştirecektir," ifadelerini kullandı.

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti. Zorlu bir maç oynadıklarını aktaran Şanlı, "Puana ihtiyacımız vardı. Hüseyin hocayla uzun zamandır iyi futbol oynayan bir takım Gençlerbirliği. Skor ne olursa olsun mücadele edin dedim oyuncularıma. Değerli bir galibiyet oldu. Kısa süre önce geldik. Kazandığımız için mutluyuz," diye konuştu.