DOLAR
34,15 -0,15%
EURO
37,94 0,51%
ALTIN
2.873,19 0,04%
BITCOIN
2.169.432,78 -0,58%

İbrahim Kiraz: 17 Yılda 101 Zirve Tırmanışı

Erciyes Dağı'nda 17 yılda 101 kez zirveye tırmanan İbrahim Kiraz, dağcılık tutkusunu paylaşıyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:29
İbrahim Kiraz: 17 Yılda 101 Zirve Tırmanışı

İbrahim Kiraz: 17 Yılda 101 Zirve Tırmanışı

Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Hacılar ilçesinde dünyaya gelen 32 yaşındaki İbrahim Kiraz, doğup büyüdüğü Erciyes'e tırmanmak için tam 17 yılını harcadı. Dağcılık tutkusunu zirve yapmak için harcayan Kiraz, bu süreçte toplamda 101 kez zirveye çıkmayı başardı.

Erciyes AŞ Pist Güvenlik Görevlisi

Aynı zamanda Erciyes Kayak Merkezi'nde pist güvenlik görevlisi olarak çalışan Kiraz, 2007 yılında ilk kez bireysel olarak dağa tırmandı. Amatör dağcılık kariyerinin ardından 20 yaşında profesyonel bir şekilde bu alanda çalışmaya başladı. Kiraz, Gelibolu, Ağrı Dağı ve Hasan Dağı gibi Türkiye’nin çeşitli noktalarında tırmanışlar gerçekleştirdi.

Yeni Hedefler ve Tutku

İbrahim Kiraz, Kayak Merkezi'nin düzenlediği yaz tırmanışlarına katılarak hem bireysel hem grup halinde zirve tırmanışları yapmaya devam ediyor. Kiraz, dağcılığın kendisi için bir tutku haline geldiğini ifade ederek, "12 yıldır Erciyes AŞ'de pist görevlisi olarak çalışıyorum. Bu süre zarfında Erciyes'e 101 kez zirve tırmanışı gerçekleştirdim. Zirveye en çok çıkanlardan biri benim," dedi.

Zirve Tırmanışlarının Zorlukları

Erciyes Dağı'nın zirve tırmanma rotalarının zorluklarına dikkat çeken Kiraz, özellikle "Şeytan Deresi" olarak bilinen bölgede tırmanırken yaşadığı heyecanı paylaştı. Tırmanışın yaklaşık 5-6 saat sürdüğünü belirten Kiraz, "Zirveye ulaştığınızda kendinizi her şeyden soyutlanmış hissediyorsunuz. Profesyonel dağcılar olarak birçok zorlu hava şartı altında tırmanışlar gerçekleştirdik. Gerçekten büyük bir tutku," ifadelerini kullandı.

Kiraz, ömrü ve sağlığı ölçüsünde zirve tırmanışlarına devam edeceğini vurgulayarak, "Erciyes'in ayazı insana değdiği zaman, bir kez daha gelecektir," sözleriyle dağcılığın kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlattı.

Erciyes Dağı'nda pist güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki dağcı İbrahim Kiraz, 17 yılda...

Erciyes Dağı'nda pist güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki dağcı İbrahim Kiraz, 17 yılda 101 kez Erciyes'te zirve yaptı.

Erciyes Dağı'nda pist güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki dağcı İbrahim Kiraz, 17 yılda...

Erciyes Dağı'nda pist güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki dağcı İbrahim Kiraz, 17 yılda 101 kez Erciyes'te zirve yaptı.

Erciyes Dağı'nda pist güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki dağcı İbrahim Kiraz, 17 yılda...

Erciyes Dağı'nda pist güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki dağcı İbrahim Kiraz, 17 yılda 101 kez Erciyes'te zirve yaptı.

Erciyes Dağı'nda pist güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki dağcı İbrahim Kiraz, 17 yılda...

Erciyes Dağı'nda pist güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki dağcı İbrahim Kiraz, 17 yılda 101 kez Erciyes'te zirve yaptı.

Erciyes Dağı'nda pist güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki dağcı İbrahim Kiraz, 17 yılda...

Erciyes Dağı'nda pist güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki dağcı İbrahim Kiraz, 17 yılda 101 kez Erciyes'te zirve yaptı.

Erciyes Dağı'nda pist güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki dağcı İbrahim Kiraz, 17 yılda...

Erciyes Dağı'nda pist güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki dağcı İbrahim Kiraz, 17 yılda 101 kez Erciyes'te zirve yaptı.

Erciyes Dağı'nda pist güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki dağcı İbrahim Kiraz, 17 yılda...

Erciyes Dağı'nda pist güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki dağcı İbrahim Kiraz, 17 yılda 101 kez Erciyes'te zirve yaptı.

Erciyes Dağı'nda pist güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki dağcı İbrahim Kiraz, 17 yılda...

Erciyes Dağı'nda pist güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki dağcı İbrahim Kiraz, 17 yılda 101 kez Erciyes'te zirve yaptı.

İLGİLİ HABERLER

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Cimnastik Takımı Balkan Şampiyonası'nda 8 Madalya Kazandı
2
Galatasaray-PAOK Maçını İspanyol Hakem Yönetecek
3
Dünya Motokros Şampiyonası'nda 400 Bini Aşan Seyirciyle Rekor Kırıldı
4
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Burak Yılmaz Açıklaması
5
Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan Paris 2024 Değerlendirmesi
6
İbrahim Kiraz: 17 Yılda 101 Zirve Tırmanışı
7
BKT Avrupa Kupası’nda 23. Sezon Heyecanı Başlıyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

150.000 TL’ye araba mı! 2. el araç fırsatını sadece koşan yakalıyor

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor