İbrahim Kiraz: 17 Yılda 101 Zirve Tırmanışı

Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Hacılar ilçesinde dünyaya gelen 32 yaşındaki İbrahim Kiraz, doğup büyüdüğü Erciyes'e tırmanmak için tam 17 yılını harcadı. Dağcılık tutkusunu zirve yapmak için harcayan Kiraz, bu süreçte toplamda 101 kez zirveye çıkmayı başardı.

Erciyes AŞ Pist Güvenlik Görevlisi

Aynı zamanda Erciyes Kayak Merkezi'nde pist güvenlik görevlisi olarak çalışan Kiraz, 2007 yılında ilk kez bireysel olarak dağa tırmandı. Amatör dağcılık kariyerinin ardından 20 yaşında profesyonel bir şekilde bu alanda çalışmaya başladı. Kiraz, Gelibolu, Ağrı Dağı ve Hasan Dağı gibi Türkiye’nin çeşitli noktalarında tırmanışlar gerçekleştirdi.

Yeni Hedefler ve Tutku

İbrahim Kiraz, Kayak Merkezi'nin düzenlediği yaz tırmanışlarına katılarak hem bireysel hem grup halinde zirve tırmanışları yapmaya devam ediyor. Kiraz, dağcılığın kendisi için bir tutku haline geldiğini ifade ederek, "12 yıldır Erciyes AŞ'de pist görevlisi olarak çalışıyorum. Bu süre zarfında Erciyes'e 101 kez zirve tırmanışı gerçekleştirdim. Zirveye en çok çıkanlardan biri benim," dedi.

Zirve Tırmanışlarının Zorlukları

Erciyes Dağı'nın zirve tırmanma rotalarının zorluklarına dikkat çeken Kiraz, özellikle "Şeytan Deresi" olarak bilinen bölgede tırmanırken yaşadığı heyecanı paylaştı. Tırmanışın yaklaşık 5-6 saat sürdüğünü belirten Kiraz, "Zirveye ulaştığınızda kendinizi her şeyden soyutlanmış hissediyorsunuz. Profesyonel dağcılar olarak birçok zorlu hava şartı altında tırmanışlar gerçekleştirdik. Gerçekten büyük bir tutku," ifadelerini kullandı.

Kiraz, ömrü ve sağlığı ölçüsünde zirve tırmanışlarına devam edeceğini vurgulayarak, "Erciyes'in ayazı insana değdiği zaman, bir kez daha gelecektir," sözleriyle dağcılığın kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlattı.

Erciyes Dağı'nda pist güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki dağcı İbrahim Kiraz, 17 yılda 101 kez Erciyes'te zirve yaptı.

Erciyes Dağı'nda pist güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki dağcı İbrahim Kiraz, 17 yılda 101 kez Erciyes'te zirve yaptı.

Erciyes Dağı'nda pist güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki dağcı İbrahim Kiraz, 17 yılda 101 kez Erciyes'te zirve yaptı.

Erciyes Dağı'nda pist güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki dağcı İbrahim Kiraz, 17 yılda 101 kez Erciyes'te zirve yaptı.

Erciyes Dağı'nda pist güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki dağcı İbrahim Kiraz, 17 yılda 101 kez Erciyes'te zirve yaptı.

Erciyes Dağı'nda pist güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki dağcı İbrahim Kiraz, 17 yılda 101 kez Erciyes'te zirve yaptı.

Erciyes Dağı'nda pist güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki dağcı İbrahim Kiraz, 17 yılda 101 kez Erciyes'te zirve yaptı.

Erciyes Dağı'nda pist güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki dağcı İbrahim Kiraz, 17 yılda 101 kez Erciyes'te zirve yaptı.