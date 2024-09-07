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İbrahim Tataroğlu Avrupa Gençler Judo Şampiyonu

Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 18:10
İbrahim Tataroğlu Avrupa Gençler Judo Şampiyonu

İbrahim Tataroğlu, Avrupa Gençler Judo Şampiyonu

Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda milli judocu İbrahim Tataroğlu, erkekler +100 kiloda altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

İlk Adım ve Finale Yükseliş

Tataroğlu, Türkiye Judo Federasyonu'nun verilerine göre şampiyonada gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Erkekler +100 kiloda finale yükselen Tataroğlu, finalde İspanyol sporcu Davit Kevlishvili ile karşılaştı. Zorlu geçen mücadelede rakibini yenmeyi başaran İbrahim, altın madalya için tatamiye çıktı.

İki Başarı Bir Arada

18 yaşındaki genç judocu, bu başarı ile birlikte Türkiye'ye şampiyonadaki ikinci madalyayı kazandırarak, daha önce kadınlar 48 kiloda gümüş madalya kazanan Zilan Ertem'in hemen ardından ikinci madalyayı elde etti.

Şampiyonanın Devamı

Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nın geri kalanı, yarın yapılacak karışık takım maçlarıyla sonlanacak. Tüm sporseverler, Tataroğlu'nun elde ettiği başarılarla gururlanırken, gelecek müsabakalarda da Türkiye'yi başarıyla temsil etmesini bekliyor.

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