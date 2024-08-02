İbrahim Tataroğlu Paris 2024'te Son 16 Turuna Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Judoda Başarı

2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele veren Türk judocu İbrahim Tataroğlu, önemli bir başarıya imza atarak son 16 turuna yükseldi.

Son 32 Turunda Rakibini Geçti

Champ de Mars Arena'da gerçekleşen judo müsabakalarında Tataroğlu, erkekler +100 kilo kategorisinde Slovenyalı Enej Marinic ile karşı karşıya geldi. Milli judocumuz, rakibini ippon puanıyla yenerek bir üst tura geçmeyi başardı.

Bir Sonraki Rakip: Minjong Kim

İbrahim Tataroğlu, son 16 turunda Güney Koreli judocu Minjong Kim ile mücadele edecek. Bu karşılaşma, Türk judocunun madalya yolundaki en kritik adımlardan biri olacak.