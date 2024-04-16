Icardi'nin gözü Alex'in rekorunda!

Icardi Alex'in rekorunu tazeleyecek gibi duruyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ICARDI GOL KRALI OLMA YOLUNDA

Sarı kırmızılı takım Süper Lig zirvesindeki yerini koruyor. Takımın en gözde isimlerinden Mauro Icardi ise gol krallığı yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sarı kırmızılı takım dün akşam Alanyaspor'un konuğuydu ve maçtan 4-0'lık galibiyetle döndü. Sarı kırmızıı takımın iki golünü Barış Alper Yılmaz, bir golünü Hakim Ziyech ve bir golünü Mauro Icardi attı. Puanı 87'ye yükselen sarı kırmızılı takım zirvedeki yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor.





Sarı kırmızılı takımın gözde ismi Icardi bu sezonda toplam 26 gole ulaştı ve 11 asisti kariyerine yazdırdı. Alanyaspor'a attığı golle birlikte kariyerindeki rekoru kıran futbolcu bu sezon toplam 37 gole katkıda bulunmuş oldu ve 2014-2015 sezonundaki 36 gol katkısını geçti. Eğer Icardi ligin son haftalarında 8 gole daha katkı verebilirse Alex'in 2010-2011 sezonundaki 44 gol katkısını geçmiş olacak.