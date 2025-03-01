IFAB'dan Kalecilere Yeni Kural: Zaman Geçirme Süresi 8 Saniye

Kalecilerin Zaman Geçirmesine Son!

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta gerçekleştirilen 139. Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda kalecilerin zaman geçirmesini önleyecek yeni bir kuralı onayladı.

Yeni Kuralın Detayları

Yapılan açıklamaya göre, kaleciler artık topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Bu süre aşıldığı takdirde, hakem görsel olarak 5 saniyelik bir geri sayım yapacak ve rakip takıma köşe vuruşu verecek.

Daha önceki düzende, kalecinin topu bırakması için 6 saniye süresi vardı fakat bu kural hakemler tarafından nadiren uygulandığı için yeni değişiklik ihmal edilen sorunları gidermeyi hedefliyor.

VAR Protokolü Üzerine Değişiklikler

IFAB ayrıca, Video Yardımcı Hakem (VAR) protokolüne yeni bir ekleme yaptı. Buna göre, hakemler VAR incelemesi veya uzun kontrol sonrası anons yapma yetkisine sahip olacaklar.

Takım Kaptanlarına Yönelik Yeni Düzenlemeler

Kural değişikliklerinin yanı sıra, belirli durumlarda sadece takım kaptanının hakemle konuşabilmesine yönelik yeni bir dizi yönerge de belirlendi.

Yeni Ofsayt Kuralı için Denemeler

Son olarak, IFAB, yeni bir ofsayt kuralı için deneme uygulamaları yapacak müsabakalar belirlemeye karar verdiği bilgisini verdi. Bu durum, futbolun dinamik yapısını daha da geliştirecek adımlar arasında gösteriliyor.