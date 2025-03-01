IFAB'dan Kalecilere Yeni Kural: Zaman Geçirme Süresi 8 Saniye

Kaleciler artık topu elinde 8 saniyeden fazla tutamayacak; aşıldığı takdirde rakip takım köşe vuruşu kazanacak.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 20:28
IFAB'dan Kalecilere Yeni Kural: Zaman Geçirme Süresi 8 Saniye

Kalecilerin Zaman Geçirmesine Son!

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta gerçekleştirilen 139. Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda kalecilerin zaman geçirmesini önleyecek yeni bir kuralı onayladı.

Yeni Kuralın Detayları

Yapılan açıklamaya göre, kaleciler artık topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Bu süre aşıldığı takdirde, hakem görsel olarak 5 saniyelik bir geri sayım yapacak ve rakip takıma köşe vuruşu verecek.

Daha önceki düzende, kalecinin topu bırakması için 6 saniye süresi vardı fakat bu kural hakemler tarafından nadiren uygulandığı için yeni değişiklik ihmal edilen sorunları gidermeyi hedefliyor.

VAR Protokolü Üzerine Değişiklikler

IFAB ayrıca, Video Yardımcı Hakem (VAR) protokolüne yeni bir ekleme yaptı. Buna göre, hakemler VAR incelemesi veya uzun kontrol sonrası anons yapma yetkisine sahip olacaklar.

Takım Kaptanlarına Yönelik Yeni Düzenlemeler

Kural değişikliklerinin yanı sıra, belirli durumlarda sadece takım kaptanının hakemle konuşabilmesine yönelik yeni bir dizi yönerge de belirlendi.

Yeni Ofsayt Kuralı için Denemeler

Son olarak, IFAB, yeni bir ofsayt kuralı için deneme uygulamaları yapacak müsabakalar belirlemeye karar verdiği bilgisini verdi. Bu durum, futbolun dinamik yapısını daha da geliştirecek adımlar arasında gösteriliyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 Bayram İkramiyesi: Kestel Belediyesi'nden 10.000 TL Müjdesi

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Kahramanmaraş'ta İtfaiye Eri Alım İlanı: 60 KPSS Puanıyla Başvuru İmkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Real Madrid, Son 5 Maçta Sadece 1 Galibiyet Alabildi
2
Beşiktaş'tan Kayserispor'a 2-0: Solskjaer'den Övgü dolu Açıklamalar
3
Jakirovic: "Korner Dönüşünde Faul Var"
4
Beşiktaş'ın Gedson Fernandes: "Öz güvenle İyi Oynuyoruz"
5
Beşiktaş, Kayserispor'u Son Dakikada Geçerek Galibiyet Serisini 4 Maça Çıkardı
6
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Pendikspor'u Deplasmanda Mağlup Etti
7
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u 2-0 Yendi

Kahramanmaraş'ta İtfaiye Eri Alım İlanı: 60 KPSS Puanıyla Başvuru İmkanı

Pusatlı'da Ramazan Boyunca Ücretsiz Ekmek Müjdesi

Soma'dan Ramazan'a Özel Bakkal Kart Desteği Başladı

2025 Bayram İkramiyesi: Kestel Belediyesi'nden 10.000 TL Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

Akşam 18.00'de Çiftçilere 4.3 Milyar TL Destek Ödemesi Yapıldı

Balıkesir'den 60 Yaş Üstü Vatandaşlara 'Evde Berber Hizmeti'

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı