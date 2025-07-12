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Iga Swiatek, Wimbledon'da Tarih Yazdı ve Şampiyon Oldu

Iga Swiatek, Wimbledon tarihinde 6-0'lık setlerle final kazanarak ilk kez şampiyon oldu. Amanda Anisimova'yı mağlup etti.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 20:28
Iga Swiatek, Wimbledon'da Tarih Yazdı ve Şampiyon Oldu

Iga Swiatek, Wimbledon'da Tarih Yazdı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, ABD'li Amanda Anisimova'yı 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek kariyerinde ilk kez şampiyon olma gururunu yaşadı.

Final Mücadelesinin Detayları

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen tek kadınlar finalinde, dünya 4 numarası Swiatek ile dünya 12 numarası Anisimova karşı karşıya geldi. 24 yaşındaki Polonyalı raket, finalde ilk kez mücadele eden 23 yaşındaki rakibini, sadece 57 dakika süren bir maçla mağlup etti.

Bu zafer, grand slam turnuvalarında 1988 yılından bu yana bir final maçının 6-0 ve 6-0'lık setlerle sona ermesiyle tarihi bir anı da beraberinde getirdi. Wimbledon'da ise tam 114 yıl sonra tek kadınlarda final maçında bu sonuçla bir set kaydedildi.

Swiatek'in Başarısı

Kariyerinde 6. grand slam şampiyonluğuna ulaşan Swiatek, daha önce 4 kez Fransa Açık ve bir kez de ABD Açık'ta zafere ulaşmıştı. Bu zafer, kendisine Wimbledon'un prestijini de kazandırdı.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde ABD'li raket Amanda...

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde ABD'li raket Amanda Anisimova'yı yenen Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, şampiyon oldu.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde ABD'li raket Amanda...

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde ABD'li raket Amanda Anisimova'yı yenen Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, şampiyon oldu.

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