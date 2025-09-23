Iğdır 4-2 Hatayspor: Üzülmez'ten mücadele vurgusu

Alagöz Holding Iğdır FK 4-2 Atakaş Hatayspor

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 4-2 yenen Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör İbrahim Üzülmez ve Hatayspor teknik direktörü Hugo Almeida maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İbrahim Üzülmez: Mücadele vurgusu

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, maç sonu düzenlenen basın toplantısında, yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek başladığı sözlerinde, takımının maça iyi başladığını ve kısa sürede antrenmanda çalışılanları sahaya yansıttığını söyledi.

Üzülmez, takımın hatalarının olduğunu ve bu hataların giderileceğini belirterek, "Bu ligde eğer mücadele etmezseniz yetenekleriniz, kaliteniz ne kadar önemli olursa olsun rakip kadar mücadele etmezseniz maalesef sıralama olarak da geriye düşebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Devamında Üzülmez şunları dile getirdi: "Özellikle duran toplarda ve araya atılan toplarda sezon başından itibaren yediğimiz gollerde hatalarımız vardı. O hataları telafi etmek adına bugün oyuncularımız üstüne düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirdi. Biz iyi bir takımız ama iyi olmak için iyi mücadele etmek lazım."

Üzülmez, oyuncularını tebrik ederek "3 puan aldık ama yolumuz daha uzun. Daha önce bu ligde şampiyonluklarım var ve şampiyonlukların ne kadar zor olduğunu da biliyordum. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bu oyunumuzu, coşkumuzu arttırarak camiamızı iyi yerlere taşımak istiyorum." dedi ve Hatayspor'a başarı diledi.

Hugo Almeida: Penaltı ve sakatlıklar

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Hugo Almeida, Iğdır'ın ilk yarıda istediklerini oynadığını belirterek, "Hızlı kanat oyuncuları vardı, koşu yollarına top isteyen oyunculardı. Hafta boyunca idmanlarda bunu çalışmıştık. Oyuncuların ne yapması gerektiğini biliyorlardı ama ilk yarının son dakikalarına doğru bir penaltı pozisyonu vardı. Hakem bu kararı bizim lehimize vermedi." dedi.

Almeida, ikinci yarıda sistem değişikliğine giderek oyuna müdahale ettiğini, rakibin kırmızı kart gördüğünü ancak pozisyonun uzun süre incelendiğini ve takımında birkaç oyuncunun sakatlandığını anlattı: "Yani bildiğiniz hastaneye döndü takımımız ama devam edeceğiz. Bugün 3 puan daha kaybettik ama önümüze bakacağız mecburuz, futbol böyle."

