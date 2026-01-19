Konyaspor 1-1 Eyüpspor — Trendyol Süper Lig 18. Hafta
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Konyaspor, sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada konuk ekip Metehan Altunbaş’ın golüyle öne geçerken, Konyaspor Jackson Muleka’nın 90+5. dakikadaki golüyle skoru eşitledi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Legowski’nin ceza sahasına gönderdiği pasta top Metehan’e çarpıp Baran Ali’nin önünde kaldı. Baran Ali’nin vuruşunda Bahadır gole izin vermezken, Metehan boşta kalan topu ağlara gönderdi. 0-1
75. dakikada sağ kanatta topla buluşan Angel Torres çalımlarla ceza sahasına yöneldi. Torres’in şutu üstten auta gitti.
82. dakikada Angel Torres sağ kanattan ceza sahasına girip şutunu attı; top yandan auta çıktı.
90+5. dakikada sol kanatta topla buluşan Berkan’ın ortasında Melih’in şutunda top savunmadan sekti. Muleka, seken topu kafasıyla tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
Stat: Konya Büyükşehir
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Gökhan Barcın, Orhan Aydın Duran
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana (Melih Bostan dk. 80), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme (Arif Boşluk dk. 56), Jevtovic (Berkan Kutlu dk. 56), Svendsen (Enis Bardhi dk. 69), Deniz Türüç, Bjorlo, Muleka, Umut Nayir
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Bazoer, Jinho Jo, Melih İbrahimoğlu
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Emir Ortakaya, Arda Yavuz (Radu dk. 65), Legowski (Raux Yao dk. 83), Taşkın İlter, Baran Gezek, Pintor (Angel Torres dk.65), Metehan Altunbaş (Calegari dk. 77), Umut Bozok (Sadia dk. 83)
Yedekler: Kerim Yerlikaya, Mendy, Berhan Kutlay Şatlı, Salih Aydoğdu, Ömer Ceyhan
Teknik Direktör: Atila Gerin
Goller: Metehan Altunbaş (dk. 50) (Eyüpspor), Jackson Muleka (90+5) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Onguene, Baran Ali Gezek (Eyüpspor)
