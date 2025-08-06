DOLAR
40,65 0,13%
EURO
47,42 -0,57%
ALTIN
4.405,19 0,32%
BITCOIN
4.692.434,63 -1,63%

Iğdır FK, 10 Yeni Futbolcu ile Kadrosunu Güçlendirdi

Alagöz Holding Iğdır FK, yeni sezona hazır olmak için 10 futbolcu transfer etti.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 20:59
Iğdır FK, 10 Yeni Futbolcu ile Kadrosunu Güçlendirdi

Alagöz Holding Iğdır FK, 10 Yeni Transferle Gücüne Güç Katıyor

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Alagöz Holding Iğdır FK, 10 yeni futbolcusunu kadrosuna kattığını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüp, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırıyor.

İmza Attırılan Futbolcular

Iğdır temsilcisi, kadrosuna kattığı futbolcular arasında Tahir Babaoğlu ve Dorin Rotariu ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, Yusuf İnci ve Melih Akyüz ile 3 yıl, Ali Kaan Güneren ve Oğuz Kağan Güçtekin ile 2+1 yıllık, Doğan Erdoğan, Serkan Asan ve Muhammet Taha Tepe ile 2 yıl, Özder Özcan ile ise 3+1 yıllık sözleşme gerçekleştirdi.

Yeni transferler, Iğdır FK'nın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak. Taraftarlar, bu kaliteli takviyelerle birlikte takımlarından umutlu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 10 yeni futbolcuyu transfer ettiğini...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 10 yeni futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı. Yeşil-beyazlı ekip, Özder Özcan (solda) ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 10 yeni futbolcuyu transfer ettiğini...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 10 yeni futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı. Yeşil-beyazlı ekip, Özder Özcan (solda) ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Iğdır FK, 10 Yeni Futbolcu ile Kadrosunu Güçlendirdi
2
Boluspor, Rahman Buğra Çağıran ile Anlaştı
3
Trabzonspor, Kocaelispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
4
Milli Atıcılar, Avrupa Şampiyonası'nı 10 Madalya ile Tamamladı
5
Buğra Coşgungönül, EYOF 2025'te Altın Madalya Kazandı
6
İstanbul Başakşehir, Viking Maçına Hazır!
7
BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada: Genç Sporcular UEFA Gelişim Turnuvası Hazırlığında

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar