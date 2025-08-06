Iğdır FK, 10 Yeni Futbolcu ile Kadrosunu Güçlendirdi

Alagöz Holding Iğdır FK, 10 Yeni Transferle Gücüne Güç Katıyor

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Alagöz Holding Iğdır FK, 10 yeni futbolcusunu kadrosuna kattığını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüp, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırıyor.

İmza Attırılan Futbolcular

Iğdır temsilcisi, kadrosuna kattığı futbolcular arasında Tahir Babaoğlu ve Dorin Rotariu ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, Yusuf İnci ve Melih Akyüz ile 3 yıl, Ali Kaan Güneren ve Oğuz Kağan Güçtekin ile 2+1 yıllık, Doğan Erdoğan, Serkan Asan ve Muhammet Taha Tepe ile 2 yıl, Özder Özcan ile ise 3+1 yıllık sözleşme gerçekleştirdi.

Yeni transferler, Iğdır FK'nın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak. Taraftarlar, bu kaliteli takviyelerle birlikte takımlarından umutlu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 10 yeni futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı. Yeşil-beyazlı ekip, Özder Özcan (solda) ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 10 yeni futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı. Yeşil-beyazlı ekip, Özder Özcan (solda) ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.