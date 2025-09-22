Iğdır FK, Atakaş Hatayspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Iğdır FK, Atakaş Hatayspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı
Trendyol 1. Lig 7. hafta mücadelesi yarın
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında evinde oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde son antrenmanını Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde yaptı ve maç saatini beklemeye başladı.
Karşılaşma, yarın saat 20.00'de Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacak.
