Iğdır FK, Atakaş Hatayspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Iğdır FK, Trendyol 1. Lig 7. haftasında Atakaş Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı; maç yarın 20.00'de Iğdır Şehir Stadyumu'nda.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 22:45
Iğdır FK, Atakaş Hatayspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Iğdır FK, Atakaş Hatayspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Trendyol 1. Lig 7. hafta mücadelesi yarın

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında evinde oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde son antrenmanını Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde yaptı ve maç saatini beklemeye başladı.

Karşılaşma, yarın saat 20.00'de Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında evinde oynayacağı Atakaş Hatayspor...

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında evinde oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör İbrahim Üzülmez (ortada) yönetiminde son antrenmanını Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde yaptı.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında evinde oynayacağı Atakaş Hatayspor...

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Recep Uçar: Galatasaray Deplasmanında Bireysel Hatalar Mağlubiyete Yol Açtı (3-1)
2
Marsilya, Velodrome'da PSG'yi 1-0 Mağlup Etti
3
Singo: Abdülkerim ile iyi bir ikili olduk - Galatasaray 3-1 Konyaspor
4
Jasikevicius: EuroBasket 2025'in En İyisi Türkiye
5
Iğdır FK, Atakaş Hatayspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
6
Galatasaray 6'da 6 yaptı: TÜMOSAN Konyaspor 3-1 mağlup
7
Gaziantep FK, Samsunspor Hazırlıklarına Başladı — 27 Eylül'e Odaklandı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta