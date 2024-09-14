Iğdır FK, Esenler Maçında Liderliği Korumak İçin Saha Çıkıyor

Iğdır FK, Liderliğini Korumak İçin Savaşıyor

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Trendoy 1. Lig'in 5. hafta maçında yarın Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Takım, önceki 4 haftada elde ettiği 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayarak lider konumunu sürdürüyor.

Maçın Önemi

İğdır FK, taraftarının önünde oynayacağı bu mücadeleden galip ayrılarak puanını 13’e çıkarmak istiyor. Takımın teknik direktörü Yalçın Koşukavak, yaptığı açıklamada maçın zorlu geçeceğini belirterek, galip gelme arzusunun yüksek olduğunu vurguladı.

Koşukavak'ın Değerlendirmeleri

Koşukavak, "1. Lig'de kolay maç yok, zor bir lig. Düşük liglerden gelen bir takım olarak kazanma alışkanlığımızı sürdürüyoruz," dedi. Ayrıca, rakip takımın son günlerde yaptığı transferlerin etkili olabileceğine dikkat çekerek, "Bu ligde her maç sürpriz sonuçlara açık, kazanmak için her zaman hazır olmalıyız," şeklinde konuştu.

Liderliğin Anlamı

Yalçın Koşukavak, 4 haftadır lider durumda olan takımlarının motive olduğunu ve bu maçta kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

İğdır FK, karşılaşmada alacağı galibiyetle zirveye olan tutkusunu pekiştirmek istiyor.